Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

Foto: © photonews

Thibau Nys heeft in Hofstade naast een podium met Mathieu van der Poel en Wout van Aert gegrepen. De Belgische kampioen moest tevreden zijn met de vierde plaats.

Na zijn totale offday in Antwerpen en afzegging voor Koksijde stond Thibau Nys in Hofstade weer aan de start. De Belgische kampioen kon als enige Mathieu van der Poel volgen bij zijn versnelling, maar moest uiteindelijk ook afhaken. 

Nys kwam nog twee keer ten val, maar knokte zich wel terug in de wedstrijd. In de slotronde streed hij met Niels Vandeputte nog voor de derde plaats, maar de Belgische kampioen verloor die strijd en werd vierde. 

Nys niet op het podium in Hofstade

"Ik vind het heel jammer dat ik het podium mis", zei Thibau Nys achteraf bij VTM Nieuws. "Ik voelde me heel degelijk, al heb ik mezelf wel even opgeblazen in het wiel van Mathieu. Zijn tempo lag gewoon te hoog."

Nys schakelde bewust twee versnellingen lager, of hij was niet in de top tien geëindigd. En ook al was zijn prestatie veel beter dan zijn 23ste plaats in Antwerpen, toch was Nys nog niet helemaal tevreden. 

Zand blijft een probleem voor Nys


"Het zand blijft een boosdoener - goed was het niet. Ik zal blijven knokken om het ooit in mij te hebben, want volgens mij moet het prachtig zijn als je het onder de knie hebt", besloot de Belgische kampioen nog. 

