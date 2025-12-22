Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) doodeerlijk: "De kracht van Wout van Aert, die..."

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Hofstade
Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) doodeerlijk: "De kracht van Wout van Aert, die..."
Foto: © photonews

Niels Vandeputte heeft op het podium in Hofstade Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen vergezellen. De renner van Alpecin-Deceuninck gaf zichzelf meteen een uitdaging voor de volgende dag.

"Ik heb het grootste deel van de wedstrijd in de achtervolging gereden", doet Vandeputte het verhaal van zijn cross. "Het is in het zand niet simpel als er zes-zeven renners voor u rijden. Telkens ik opschoof werd ik weer wat opgehouden, waardoor ik moest blijven achtervolgen. Ik ben blij dat ik in de strijd om de derde plek kon afmaken."

In die strijd voor de laatste podiumplaats moest Vandeputte afrekenen met Thibau Nys, Laurens Sweeck en Joris Nieuwenhuis. Zat er nog meer in? Van Aert volgen, bijvoorbeeld? "Dat weet je niet. De kracht die Wout van Aert heeft op de rechte stukken, heb ik jammer genoeg niet. Op techniek zou ik het in Heusden-Zolder misschien wel moeten kunnen."

Vandeputte doet het goed in het zand

Het is dus nu al uitkijken naar de volgende cross. "Ik zou het wel willen proberen, maar die kans heb ik vandaag jammer genoeg niet gehad." In Hofstade waren de veldrijders toe aan alweer een zandcross. Dan denken velen aan iemand als Laurens Sweeck, maar Niels Vandeputte kan dit ook wel behoorlijk. "Zand is de ondergrond waar ik in de Kempen mee ben opgegroeid", is zijn verklaring.

"Door het zand rijden iets dat ik graag doe en ik heb in de laatste crossen laten zien dat ik het wel onder de knie heb", klopt hij zichzelf op de borst. Vandeputte is een goeie allrounder die met een hoge regelmaat presteert. "Ik sta in alle klassementen nog best goed, maar ga waarschijnlijk de X2O-cross in Baal overslaan", kondigt Vandeputte aan.

Vandeputte moet dan toch een cross skippen

Crossen skippen is nochtans niet van zijn gewoonte. "Ik zou het liefst alle crossen rijden, maar moet toch ergens een keuze maken", verklaart hij zijn beslissing om de eerste veldrit van 2026 aan zich te laten voorbijgaan.

