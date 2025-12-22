Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

Mathieu van der Poel denkt er over na om afscheid te nemen van het veldrijden of alleszins een winter het veld vaarwel te zeggen. Wat denkt vader Adrie daar van?

Als Mathieu van der Poel op het WK in Hulst de wereldtitel pakt en het record van acht wereldtitels binnen heeft, dan heeft hij ook alles bereikt wat er te bereiken valt in het veldrijden. En denkt hij aan een mogelijk afscheid.

Een beslissing is daarover zeker nog niet genomen, maakte Philip Roodhooft al duidelijk. Vader Adrie van der Poel begrijpt langs de ene kant dat zijn zoon zou willen stoppen met crossen, aan de andere kant zou hij het ook jammer vinden.

Geen Van der Poel op WK in 2028 in Hoogerheide?

Het veldrijden heeft Van der Poel al veel gegeven, maar vraagt ook veel energie. Mogelijk laat Mathieu van der Poel zo het WK veldrijden in 2028 in Hoogerheide aan zich voorbij gaan. Al heeft Adrie van der Poel daar weinig problemen mee.

"Dat zullen we dan gewoon accepteren", zegt hij bij WielerFlits. Misschien zal Van der Poel twee seizoenen niet crossen om dan toch terug te keren. Het is ook voor vader Van der Poel op dit moment nog allemaal onzeker.

"Wij zijn als organisatie superblij dat hij al die jaren wel in Hoogerheide heeft gereden. Als hij dan besluit eens niet mee te doen, dan is het gewoon zo. Misschien niet leuk, maar die keuzes moet je accepteren."