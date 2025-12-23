"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys beleefde afgelopen zaterdag in Antwerpen niet zijn beste dag en werd pas 23ste. Een mindere dag, maar volgens Bart Wellens mag Nys nooit zo ver eindigen.

Na drie overwinningen op rij in Hamme, Tabor en Flamanville en een tweede plaats in Namen tegen Mathieu van der Poel zakte Thibau Nys in Antwerpen ver weg. De Belgische kampioen werd pas 23ste. 

Het zand is niet de ondergrond die hij het liefste heeft en Nys reed al na één ronde op de veertiende plaats. Uiteindelijk zou hij dus zelfs uit de top twintig vallen en meer dan drie minuten verliezen op Mathieu van der Poel. 

Wellens begrijpt 23ste plaats van Nys niet

"Zelf met een mindere dag mag hij nooit zo ver eindigen. Een keer buiten de top tien, oké, maar 23ste? Dat is echt z’n plaats niet. Dat vind ik een beetje jammer aan Nys", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. 

"Ook om dan achteraf te zeggen dat de wereldbeker z’n doel niet is… Als topper moet je je vel duur verkopen." Dat deed Nys wel in Hofstade, waar er ook zand was, hij kon als enige even Mathieu van der Poel volgen. 

Lees ook... Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert
Al moest Nys wel snel de rol lossen bij Van der Poel en zou hij ook naast het podium vallen. Dinsdag neemt hij het in Heusden-Zolder op tegen Wout van Aert, Mathieu van der Poel zal er niet bij zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Bart Wellens

Meer nieuws

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

10:00
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

11:00
Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

09:00
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

08:30
Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

08:00
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

07:30
Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

17:00
Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

21:30
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

20:30
Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

20:00
Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

19:00
🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

18:30
Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

14:00
Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

18:00
🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

16:30
Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

16:02
Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

15:00
"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

13:30
Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

13:00
Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

12:30
Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

12:00
Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

22/12
Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

22/12
Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

22/12
Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

22/12
Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

22/12
Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

22/12
'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

22/12
Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

21/12
Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

21/12
Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

21/12
Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

21/12
🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

21/12
Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

21/12
Toon Aerts heeft vanaf 1 januari al nieuwe ploeg, grote gevolgen voor Bart Wellens

Toon Aerts heeft vanaf 1 januari al nieuwe ploeg, grote gevolgen voor Bart Wellens

21/12
Gaat Tadej Pogacar verbazen en deze race rijden in 2026?

Gaat Tadej Pogacar verbazen en deze race rijden in 2026?

21/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Laurens Sweeck Niels Vandeputte Bart Wellens Lucinda Brand Paul Herygers Sven Nys Ceylin Del Carmen Alvarado Jordi Meeus Fem van Empel Adrie Van Der Poel Christoph Roodhooft Thibau Nys Patrick Lefevere Tadej Pogacar Leif Hoste Derek Gee

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved