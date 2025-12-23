"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

Thibau Nys beleefde afgelopen zaterdag in Antwerpen niet zijn beste dag en werd pas 23ste. Een mindere dag, maar volgens Bart Wellens mag Nys nooit zo ver eindigen.

Na drie overwinningen op rij in Hamme, Tabor en Flamanville en een tweede plaats in Namen tegen Mathieu van der Poel zakte Thibau Nys in Antwerpen ver weg. De Belgische kampioen werd pas 23ste.

Het zand is niet de ondergrond die hij het liefste heeft en Nys reed al na één ronde op de veertiende plaats. Uiteindelijk zou hij dus zelfs uit de top twintig vallen en meer dan drie minuten verliezen op Mathieu van der Poel.

Wellens begrijpt 23ste plaats van Nys niet

"Zelf met een mindere dag mag hij nooit zo ver eindigen. Een keer buiten de top tien, oké, maar 23ste? Dat is echt z’n plaats niet. Dat vind ik een beetje jammer aan Nys", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad.

"Ook om dan achteraf te zeggen dat de wereldbeker z’n doel niet is… Als topper moet je je vel duur verkopen." Dat deed Nys wel in Hofstade, waar er ook zand was, hij kon als enige even Mathieu van der Poel volgen.

Al moest Nys wel snel de rol lossen bij Van der Poel en zou hij ook naast het podium vallen. Dinsdag neemt hij het in Heusden-Zolder op tegen Wout van Aert, Mathieu van der Poel zal er niet bij zijn.