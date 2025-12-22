Akkoord met Albert, Herygers & co: ook bij enthousiaste Van der Poel is dit enorm in de smaak gevallen

Akkoord met Albert, Herygers & co: ook bij enthousiaste Van der Poel is dit enorm in de smaak gevallen
Foto: © photonews

Gisteren heeft Mathieu van der Poel gewonnen in Koksijde en bijna de hele veldritwereld had dezelfde mening over de aangepaste omloop daar. Die werd ook gedeeld door de winnaar.

In de tv-uitzendingen waren Niels Albert en Paul Herygers vooraf al laaiend enthousiast over de terugkeer naar het 'oude parcours', met de aankomst die terug op de Robert Vandammestraat kwam te liggen en niet op het militair domein. Ook onder de renners werden de wijzigingen positief onthaald. Emiel Verstrynge had het over een leuke verandering.

Niels Vandeputte verklaarde wat de parcourswijziging nu echt betekende. De eerste en derde modderstrook uit het parcours van vorig jaar werd nu simpelweg niet gereden. Dat zorgde ervoor dat de zandstroken elkaar wel heel snel opvolgden en er amper recuperatietijd was. De cross werd dus zwaarder, het zou intensiever door het zand rijden zijn: dat had ook Laurens Sweeck begrepen.

Koksijde bevalt Van der Poel zo nog meer

Bijna uitsluitend positieve reacties dus over het aangepaste parcours in Koksijde en daar sloot Mathieu van der Poel zich bij aan. "Het is altijd een parcours waar ik graag op heb gereden, maar met de aangebrachte wijzigingen vind ik het nog beter. We gaan wat terug naar het oude parcours, het is nu nog mooier", sprak VDP zich duidelijk uit.

Dat bracht bij hem herinneringen naar boven waarvoor hij al lang terug in de tijd moest. "Toen ik als junior wereldkampioen werd, was het al op het latere parcours", verwees hij naar het WK van 2012. "De laatste keer op het oude parcours dateert van bij de nieuwelingen. Ik heb maar één of misschien twee keer gereden met de start en finish waar die nu liggen."

Van der Poel rijdt voor het eerst in Hofstade

Lees ook... Sweeck en Vandeputte hebben dit te zeggen over de strijd tegen een ongenaakbare Van der Poel
Van der Poel zat dus volledig op dezelfde lijn als alle prominenten uit de veldritwereld. Zijn optimisme werd ook duidelijk tijdens de wedstrijd, die hij eenvoudig naar zijn hand zette. Afwachten of het parcours hem vandaag in Hofstade, waar hij nog nooit reed, hem ook zo zal bevallen. 

