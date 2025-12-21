Thibau Nys stond zondag toch niet aan de start in Koksijde. Hij was opgenomen in de selectie van de bondscoach, maar geeft dan toch forfait. In hoeverre was dat nu op voorhand ingecalculeerd? En hoe gaat het met de rug van de jongste Nys?

Deze week werd Thibau Nys plots aangekondigd voor de Wereldbeker in Koksijde. De Belgische kampioen had die cross niet op zijn programma staan, maar leek dus toch zijn toenmalige leiderstrui in de Wereldbeker te willen verdedigen.

Sven Nys zet de puntjes op de i over zoon Thibau Nys

Uiteindelijk kwam het echter toch niet zover en bleef Nys weg uit Koksijde, zoals aanvankelijk verwacht werd. "Ik heb ook nooit gezegd dat de Wereldbeker belangrijk voor mij is", was Nys duidelijk bij VTM Nieuws.

Een dag later heeft ook vader Sven Nys de puntjes op de i gezet bij Sporza Live. "Er is nooit gezegd dat hij zou starten, maar in overleg met de bondscoach werd hij opgenomen in de selectie. Zo was er ruimte voor aanpassingen."

Rugproblemen Thibau Nys vallen heel goed mee

"Hij wilde de beslissing na Namen niet meteen nemen, maar de conclusie was dat hij bij het plan wil blijven van het begin van het seizoen. We willen niet plots de focus gaan leggen en alles halsoverkop gaan veranderen."

"Af en toe is het goed om ook eens de gas terug te draaien. De rugblessure? Ik heb hem deze ochtend niet horen klagen daarover. Het kan zomaar zijn dat het van dag op dag al eens helemaal anders gaat met een rug."