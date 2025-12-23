MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

De MPCC maakt zich steeds meer zorgen over het excessieve gebruik van medicijnen in de wielersport en roept de overkoepelende organisatie op om actie te ondernemen tegen de uitbreiding van het zogenaamde grijze gebied.

De beweging voor een geloofwaardig wielrennen - in het Frans de Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (MPCC) heeft in een stevig bericht op de eigen webstek duidelijk gemaakt dat ze zich zorgen maken over het toenemend gebruik van medicatie in het peloton.

Volgens hen bevinden diverse vormen van medicatie zich in een grijze zone, omdat ze nog niet op een verboden lijst staan. Toch is het niet nuttig (en zelfs gevaarlijk?) om als gezonde persoon bepaalde medicatie te slikken.

"De medicalisering van de renners is gevaarlijk"

Ze roepen de UCI dan ook op om actie te ondernemen. "Dit grijze gebied omvat stoffen en medische behandelingen die nog niet door WADA zijn verboden, maar die ernstige ethische vragen oproepen wanneer ze worden gebruikt door gezonde atleten in plaats van door de zieke patiënten waarvoor ze zijn ontwikkeld."

"De wielersport heeft de UCI nodig om snel en daadkrachtig op te treden om zowel de geloofwaardigheid van de sport als de gezondheid van het peloton te beschermen – zodat geen enkele atleet zich gedwongen voelt om twijfelachtige producten te gebruiken om bij te kunnen blijven."

Standpunt van de MPCC blijft onveranderd

"Het standpunt van de MPCC is onveranderd: de voortdurende medicalisering van wielrenners is een groot probleem en vereist actie. De MPCC dringt er bij de UCI op aan een duidelijk en gereguleerd standpunt in te nemen ten aanzien van een reeks (medische) producten in het grijze gebied of andere specifieke producten (zoals ketonen)."





"De MPCC is bereid nauw samen te werken met de UCI en vooruitgang te ondersteunen op dit cruciale gebied voor de toekomst van onze sport", klinkt het onder meer. De komende weken of maanden zal het MPCC samenzitten met de UCI hierover.