Slaat Van Aert genadeloos toe? Met Van der Poel thuis in de zetel is de jacht geopend
Wout van Aert zal eens geen last hebben van Mathieu van der Poel. In Heusden-Zolder is Van Aert de publiekstrekker nummer één.

De Superprestige in Heusden-Zolder is de cross die vandaag op het programma staat. Die zal doorgaan zonder Mathieu van der Poel, die het na drie opeenvolgende dagen crossen even voor bekeken houdt. Dat biedt een gelegenheid voor Van Aert, die door zijn tweede plaats in Hofstade al een mooie stap vooruit zette na zijn opener in Antwerpen.

Is Van Aert dan de favoriet in Heusden-Zolder? Of past hij voor die status? "Het zal vanzelf wel gebeuren dat ze mij de favoriet noemen", lacht Van Aert, goed wetende dat hij met zijn veldritverleden daar niet aan kan ontsnappen. "Heusden-Zolder is een heel mooie cross. Ik heb daar heel goede herinneringen aan. Ik heb daar altijd een heel goede wedstrijd gereden."

Van Aert won al vaker in Heusden-Zolder

Van Aert heeft naar eigen zeggen dus veel goede prestaties in Heusden-Zolder om moed uit te putten. Dan kun je toch steeds met veel vertrouwen naar die locatie terugkeren. Zijn uitspraak is niet gelogen: in de laatste drie edities op het racecircuit was hij aan het feest. Zelfs in 2022, toen ene Van der Poel nochtans ook van de partij was.

In totaal is Van Aert een viervoudig winnaar. Hij kan deze namiddag dus voor overwinning nummer vijf gaan, waarmee hij dit veldritseizoen zijn rekening zou openen. "Ik kijk er in ieder geval naar uit. Een eerste overwinning zou mooi zijn. Dat is zeker mijn doel." In een cross zonder Van der Poel moet Van Aert die lat zo hoog leggen.

Van Aert heeft ambitieuze concurrenten

Lees ook... Van Aert buigt het hoofd voor Van der Poel: "Hij was niet te houden, ik zag het aan Thibau Nys"
Tegelijkertijd beseft dat Van Aert dat er nog wel kapers op de kust zijn die nog eens de kans op de overwinning willen grijpen. Als Mathieu niet start, dan start iedereen met diezelfde ambitie. Makkelijk wordt dat niet", besluit Van Aert.

