Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Wout van Aert werd bij zijn rentree in Antwerpen zevende en kon het duel met Mathieu van der Poel niet aangaan. Bart Wellens denkt ook niet dat zo'n duel er snel zal komen.

Voor het eerst sinds het WK veldrijden op 2 februari in Liévin stonden Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog eens samen aan de start van een cross. Van der Poel domineerde, Van Aert werd zevende. 

Door een lekke band kon hij zijn kansen ook niet ten volle verdedigen, maar op dat moment reed Van der Poel al een tijdje alleen. Een duel Van Aert-Van der Poel werd het dus nooit tussen de 'Grote Twee'. 

Wellens ziet Van Aert niet in de buurt komen van Van der Poel

Voor Bart Wellens was dat geen verrassing. "Natuurlijk is Van Aert niet meer de crosser pur sang. Als Van der Poel terugkeert, weet je dat hij negen op de tien crossen gaat winnen. Bij Van Aert was het de voorbije jaren altijd lastig", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Volgens Wellens is crossen namelijk anders dan de Ronde van Vlaanderen of een rit in de Tour rijden, een andere inspanning. Maar was Wellens ook wel verrast door het niveau dat Van Aert haalde. 

In de buurt komen van Van der Poel, ziet Wellens Van Aert wel niet doen. "Als je zag hoe Van der Poel in Antwerpen en Koksijde tekeer ging, denk ik niet dat we veel echte duels gaan krijgen tussen die twee."

Bart Wellens
Wout Van Aert

