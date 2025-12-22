"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

Remco Evenepoel had in 2023 kans om de Giro te winnen, maar moest opgeven na een positieve test op covid. Voor Evenepoel is het nog altijd een van de grootste teleurstellingen uit zijn carrière.

In 2022 won Remco Evenepoel de Vuelta en een jaar later had hij een doel gemaakt van de Giro. Met twee overwinningen in de twee tijdritten en een voorsprong van driekwart minuut op Thomas en Roglic zag het er allemaal goed uit.

Tot Evenepoel net voor de eerste rustdag een positieve test op covid aflegde. Hij moest, in de roze trui, de Giro verlaten en zag een eindwinst zo aan zijn neus voorbijgaan. Want alles verliep tot dan toe perfect.

Giro van 2023 blijft pijnlijk voor Evenepoel

Voor Evenepoel blijft die Giro van 2023 dan ook de grootste 'wat als' uit zijn carrière. Hij is er ook van overtuigd dat hij zonder covid de Giro had gewonnen. Maar het draaide dus anders uit.

"Dan had ik al de Vuelta én de Giro gewonnen en bleef er nog maar één grote ronde over voor mijn carrièredoel", zegt Evenepoel bij Sporza. Nu moet ik er nog twee winnen. Daar wil ik nog op jagen, ja. Maar die Giro is de grootste teleurstelling uit mijn carrière."

Lees ook... Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes›

Ook volgend jaar zal Evenepoel de Giro al zeker niet winnen, want hij komt niet aan de start. Bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe ligt de focus in 2026 volledig op de Tour.