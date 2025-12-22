Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Remco Evenepoel won op overtuigende wijze voor de derde keer op rij het WK tijdrijden. Dat hij Tadej Pogacar kon inhalen, was voor Evenepoel een mooi moment.

Na een moeilijk seizoen met onder meer een opgave in de Tour de France kon Evenepoel in Rwanda voor de derde keer op rij wereldkampioen tijdrijden worden. Dan moest hij onder meer wel afrekenen met Tadej Pogacar.

De Sloveen, die hem nadien klopte op het WK op de weg, reed op twee kilometer van de streep plots voor Evenepoel. Ook voor hem een speciaal moment, want vooraf had Evenepoel nooit gedacht aan Pogacar inhalen op het WK tijdrijden.

Evenepoel snelde Pogacar voorbij op WK tijdrijden

"2'30" inhalen, dat wordt bijna nooit gedaan. Maar het moest blijkbaar zo'n dag zijn waarop alles bij elkaar kwam", zegt hij bij Sporza. "Het was zo'n dag waarbij ik dacht: "Wat er ook gezegd of gedacht wordt: het moment waarop ik er moet staan, zal ik er staan.""

In de Tour wilde Evenepoel dat ook, maar zijn lichaam sputterde toen tegen. Na zijn opgave in de Tour wilde Evenepoel nog een mooi einde breien aan zijn seizoen en dat deed hij dus ook op het WK tijdrijden.

"Het was voor mij ook iets als: "Ik ben er nog altijd." Wat de challenge ook is en wat er ook gedacht wordt, ik ben met mezelf bezig, focus me op wat ik moet doen en ga er altijd voor in goeie en slechte dagen."