Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn terug in het veld en dat zullen we geweten hebben. Het aantal supporters dat de voorbije dagen langs de koord stond om hen aan te moedigen is echt wel enorm te noemen.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert in het veld? Dan gaat het aantal supporters ook meteen met een ruk de hoogte in, zoveel is duidelijk. De Nederlander en de Belg zijn echte publiekslievelingen, zowel op de weg als in het veld.

Bart Wellens is kristalhelder

En dan is het al te gek dat er ook in Hofstade alweer een onverlaat stokken in de wielen wilde steken, deze keer door rook in het gezicht van Mathieu van der Poel te blazen. Respect is soms ver te zoeken, zoveel is duidelijk.

Als het van Bart Wellens afhangt, dan zou er meer respect moeten zijn. Dat gaf hij al aan voor het incident van maandagnamiddag. Hij ziet bovendien ook dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar enorm appreciëren.

Bart Wellens pleit voor meer respect voor Mathieu en Wout

"Het is gewoon zo dat ze allebei een grote loopbaan hebben en daar nog steeds mee bezig zijn, maar aan de andere kant is de cross ook niets vergeleken met wat die mannen al gewonnen hebben. Ronde van Vlaanderen, ritten in de Tour en zo verder: dat is toch een ander niveau", klinkt het bij In de Leiderstrui.

"Die mannen moeten het respect krijgen wat ze verdienen. De cross is nog altijd een sport van een klein niveau en juist daarom hebben we ze ook zo hard nodig. En we moeten blij zijn dat ze nog wíllen komen. Ze kunnen ook zeggen: het voorjaar of de Tour is belangrijker, heel makkelijk zelfs."