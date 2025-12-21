Het nakende einde van Mathieu van der Poel in het veld? Paul Herygers is zéér duidelijk

Wat gaat Mathieu van der Poel doen als hij binnen een dikke maand voor de achtste keer wereldkampioen wordt? Dat is een vraag die om de zoveel tijd wel eens de revue passeert en waarover heel veel geruchten zijn.

Het is niet de eerste keer dat er geopperd wordt dat Mathieu van der Poel wel eens zou kunnen gaan stoppen met veldrijden, zeker als hij de achtste wereldtitel heeft gewonnen. Dan is hij recordhouder en is er niets meer dat hem in het veld lijkt te houden.

Een koffietje in de stad

Met ook nog het wegwielrennen en het mountainbiken - wordt er gedroomd van eremetaal op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles - zou het druk kunnen worden en blijven de komende jaren en dus is het afwachten.

"Als ik recordhouder wordt met de meeste wereldtitels, valt er voor de rest niet veel meer te halen in het veldrijden. We zullen zien, het is zeker nog geen definitieve beslissing", liet van der Poel zich ontvallen in Koksijde.

Volgens Paul Herygers is het nog te vroeg

"Tegen Mathieu van der Poel valt bijna niet te rijden", aldus Paul Herygers ook bij Sporza Live. Waarop Ruben Van Gucht meteen inpikte: "Van der Poel? Dat is spreken over een coureur in het veldritland die misschien nooit heeft bestaan."

En wat dan met de geruchten over het mogelijk stoppen? "De vraag is hoelang het nog gaat aanslepen. Misschien is het hoofdstuk bijna afgesloten, maar ik kan het niet geloven. Het is nog te vroeg", aldus Herygers opnieuw. "Ik denk dat hij echt nog wel geniet hoor."