🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

Mathieu van der Poel heeft in Hofstade zijn vierde overwinning van het seizoen geboekt. De wereldkampioen werd tijdens de cross het slachtoffer van een toeschouwer die zijn vape uitblies in het gezicht van Van der Poel.

Eind 2023 in Hulst spuwde Mathieu van der Poel naar een toeschouwer die hem onder meer de hele cross had uitgejouwd. Ook in Hofstade werd Van der Poel het slachtoffer van wangedrag van een supporter.

De wereldkampioen kreeg van een toeschouwer een rookwolk in zijn gezicht geblazen. Het was duidelijk een geplande actie, want een andere toeschouwer filmde het hele tafereel met zijn smartphone.

"Onnozelaar, paljas, je kent de woorden wel...", zeiden commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers meteen. Mathieu van der Poel bleef er al bij al rustig onder en reageerde dan ook kort.

Van der Poel over toeschouwer met vape

"Ik weet niet of het expres was, maar ik heb het wel gezien", zei de wereldkampioen. Hij liet het ook niet aan zijn hart komen en pakte in Hofstade zijn vierde overwinning van het seizoen.

"Ik heb er heel erg van genoten vandaag. Als kind kwam ik hier vaak naar de wedstrijden kijken en dan is het leuk om hier zelf ook te winnen", besloot Van der Poel nog. Hij laat dinsdag Heusden-Zolder aan zich voorbij gaan.



