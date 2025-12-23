Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel heeft ondertussen 3 op 3 gescoord deze winter in het veld. Ook de komende dagen en weken komt hij nog meermaals in actie in het veld. En dus is de vraag wanneer hij in duel gaat treden met Wout van Aert en de rest.

Drie dagen op rij heeft Mathieu van der Poel indruk gemaakt, maar dinsdag in Heusden-Zolder gaat de riem er even af. Daar zal hij niet starten en zo komt er een kans voor Wout van Aert om zijn eerste cross van de winter te gaan winnen.

Stevige concurrentie van Heusden-Zolder tot Zonhoven

Met Thibau Nys staat er wel een stevige concurrent voor WvA op de startlijst en zo krijgen we een duel tussen die beide kemphanen - ook iets om naar uit te gaan kijken. Ook op 28 december in Dendermonde zal dat het geval zijn.

Op tweede kerstdag in Gavere is het dan weer anders: Nys start, van der Poel start en van Aert start niet. De drie samen? Daarvoor moeten we mogelijk wachten tot Loenhout op 29 december, al is de deelname van Nys daar nog niet bevestigd geworden.

Heel druk eindejaarsprogramma voor de grote drie

Het heel drukke eindejaarsprogramma eindigt daar nog niet. In Zonhoven op 4 januari staan de grote drie op dit moment allen op de startlijst, terwijl ook in Mol op 2 januari er een duel tussen van Aert en van der Poel zal komen.

Lees ook... Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross
Nys rijdt nog Diegem (30/12) en Baal (1/1) daarbuiten. Van der Poel zou ook in Baal aantreden, voor Diegem passen beiden. Het wordt dus een héél erg druk programma en bijna elke dag kunnen we genieten van cross op het hoogste niveau.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Thibau Nys
Wout Van Aert

Meer nieuws

Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

16:02
Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

10:00
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

11:00
Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

09:00
Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

20:00
🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

18:30
Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

22/12
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

08:30
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

07:30
"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

07:00
🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

16:30
Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

15:00
Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

19:00
Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

21:30
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

20:30
Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

14:00
Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

18:00
Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

17:00
Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

22/12
"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

13:30
Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

13:00
Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

12:30
Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

12:00
🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

21/12
Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

22/12
Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

22/12
Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

22/12
Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

22/12
Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

21/12
'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

22/12
Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

21/12
Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

21/12
Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

21/12
Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

21/12
🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

21/12
Sweeck is leider, maar ... van der Poel heeft leidersplaats nu al in het vizier

Sweeck is leider, maar ... van der Poel heeft leidersplaats nu al in het vizier

21/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Laurens Sweeck Niels Vandeputte Bart Wellens Lucinda Brand Paul Herygers Sven Nys Ceylin Del Carmen Alvarado Jordi Meeus Fem van Empel Adrie Van Der Poel Christoph Roodhooft Thibau Nys Patrick Lefevere Tadej Pogacar Leif Hoste Derek Gee

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved