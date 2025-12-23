Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Mathieu van der Poel heeft ondertussen 3 op 3 gescoord deze winter in het veld. Ook de komende dagen en weken komt hij nog meermaals in actie in het veld. En dus is de vraag wanneer hij in duel gaat treden met Wout van Aert en de rest.

Drie dagen op rij heeft Mathieu van der Poel indruk gemaakt, maar dinsdag in Heusden-Zolder gaat de riem er even af. Daar zal hij niet starten en zo komt er een kans voor Wout van Aert om zijn eerste cross van de winter te gaan winnen.

Stevige concurrentie van Heusden-Zolder tot Zonhoven

Met Thibau Nys staat er wel een stevige concurrent voor WvA op de startlijst en zo krijgen we een duel tussen die beide kemphanen - ook iets om naar uit te gaan kijken. Ook op 28 december in Dendermonde zal dat het geval zijn.

Op tweede kerstdag in Gavere is het dan weer anders: Nys start, van der Poel start en van Aert start niet. De drie samen? Daarvoor moeten we mogelijk wachten tot Loenhout op 29 december, al is de deelname van Nys daar nog niet bevestigd geworden.

Heel druk eindejaarsprogramma voor de grote drie

Het heel drukke eindejaarsprogramma eindigt daar nog niet. In Zonhoven op 4 januari staan de grote drie op dit moment allen op de startlijst, terwijl ook in Mol op 2 januari er een duel tussen van Aert en van der Poel zal komen.

Nys rijdt nog Diegem (30/12) en Baal (1/1) daarbuiten. Van der Poel zou ook in Baal aantreden, voor Diegem passen beiden. Het wordt dus een héél erg druk programma en bijna elke dag kunnen we genieten van cross op het hoogste niveau.