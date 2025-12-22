Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

Mathieu van der Poel denkt na over een afscheid van het veldrijden als hij een achtste keer wereldkampioen wordt. Algemeen manager Philip Roodhooft wil dat echter niet uitspreken.

Zowel in Antwerpen als in Koksijde sprak Mathieu van der Poel over een mogelijk afscheid van het veldrijden als hij in Hulst voor een achtste keer wereldkampioen veldrijden wordt. Want veel meer is er voor hem dan niet meer te winnen.

Wil Van der Poel voorbeeld van Pogacar volgen?

Van der Poel wees al reden onder meer naar Tadej Pogacar, die in de winter niet in het veld rijdt maar wel altijd goed presteert in het voorjaar. Als Van der Poel niet meer zou crossen, kan hij een hele winter in Spanje trainen.

"Hoe je het ook draait of keert: Mathieu onderbreekt zijn voorbereiding op het wegprogramma. Dat zijn afwegingen en bedenkingen die we samen maken", zegt algemeen manager Philip Roodhooft bij Sporza.

Roodhooft ziet geen haast bij nemen van beslissing

Volgens Roodhooft is er geen haast bij het nemen van een beslissing, maar werkt de combinatie tussen cross en weg wel goed. Al kan ook een andere formule nog beter werken voor Van der Poel.

"Misschien onwaarschijnlijk, maar Mathieu heeft al veel onwaarschijnlijke dingen gedaan. We moeten blijven nadenken over verbeteringen en andere opties, om dan uiteindelijk een beslissing te nemen. Maar op dit moment is dat niet hoogdringend."