Van Aert reageert op twijfels en pensioenplannen Van der Poel en heeft geruststellend nieuws voor heel België

Zelfs Jan Bakelants zal er misschien door gerustgesteld zijn. Wout van Aert bezoeken op de cross blijft nog altijd mogelijk. Bij Mathieu van der Poel is het niet zeker of dat na dit seizoen nog kan.

Mathieu van der Poel overweegt om aan het einde van dit veldritseizoen de cross vaarwel te zeggen, als hij in Hulst op Nederlandse bodem voor de achtste keer wereldkampioen kan worden. Dan zou hij in de geschiedenisboeken ook Erik De Vlaeminck achterlaten. Van der Poel zou met acht wereldtitels alleen recordhouder zijn.

Hoe kijkt Van Aert naar de mogelijke pensioenplannen van Van der Poel? "Ik schrok daar wel van toen ik dat las. Ergens begrijp ik het wel. Hij heeft hier niets meer te winnen. Ik heb soms dat gevoel al, Mathieu beleeft dat natuurlijk nog op een ander niveau." Van der Poel zei inderdaad dat er voor hem nog weinig te rapen valt in de cross.

Mooi einde als Van der Poel afsluit met record

Tegelijkertijd zou hij willen stoppen op een hoogtepunt. Als hij dan de wereldtitel zou behalen in Hulst en nog doorgaat, bestaat ook de kans op een slot in mineur. Dat zal Van der Poel graag willen vermijden. "Het zou een mooi einde zijn als hij dat record kan pakken", is Van Aert het wel eens dat dit klinkt als een soort ideaal scenario.

"Anderzijds kom ik zelf elke winter nog heel graag terug naar het veld", geeft Van Aert ook een argument om verder te blijven doen. Het rijden door de geluidsmuur in de cross, dat blijft toch ook pure fun. "Ik kan me voorstellen dat hij er toch ook nog altijd veel plezier uit haalt. We zullen met zijn allen afwachten wat er gebeurt."

Van Aert denkt nog niet aan stoppen met crossen

Tenslotte heeft Van Aert nog geruststellend nieuws voor heel wielerminnend België. We moeten er nog niet voor vrezen dat hij aan zijn laatste crossen bezig is. "Neen, ik heb nog niet gedacht aan een afscheid aan het veldrijden."