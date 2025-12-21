Van der Poel zegt waar het op staat over einde veldritcarrière

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Koksijde
Van der Poel zegt waar het op staat over einde veldritcarrière
Foto: © photonews

Plots is het potentiële einde van de veldritcarrière van Mathieu van der Poel weer een thema. De wereldkampioen veldrijden heeft nog eens verduidelijkt wat op dat vlak de stand van zaken is.

Mathieu van der Poel heeft er in het verleden al eens op gehint dat hij niet eeuwig zou blijven veldrijden of op zijn minst eens een veldritwinter zou kunnen overslaan. Dat is nu alweer een hele tijd geleden en ook dit seizoen laat Van der Poel de cross niet links liggen. Dat betekent echter niet dat die gedachte volledig uit zijn hoofd is verdwenen.

In de nasleep van zijn overwinning in de Scheldecross in Antwerpen zette Van der Poel een potentieel afscheid toch weer in de schijnwerpers. Ooit moet er een einde komen, beweerde hij bij het AD. Meteen voegde hij eraan toe dat hij graag op een hoogtepunt zou stoppen. Dat zou het winnen van het WK veldrijden 2026 in Hulst kunnen zijn.

Van der Poel zou het mooi vinden te stoppen in Nederland

Het zou Van der Poel meteen een achtste wereldtitel en een record opleveren. Voor aanvang van de cross in Koksijde heeft de man in de regenboogtrui nog eens één en ander verduidelijkt. Zijn uitspraak over het mogelijke einde van zijn veldritcarrière is niet uit zijn context getrokken. "Neen, niet echt. Ik heb altijd aangegeven dat het heel mooi zou zijn om in eigen land te stoppen."

Het WK in Hulst, met wat daaraan vasthangt, biedt daar een mooie gelegenheid toe. Van der Poel is er wel de persoon niet naar die zou verklaren dat hij daar automatisch weer wereldkampioen wordt. "Als ik recordhouder wordt met de meeste wereldtitels, valt er voor de rest niet veel meer te halen in het veldrijden", is VDP duidelijk.

Van der Poel heeft nog niet beslist

Een perfecte winter of niet? Heersende Mathieu van der Poel spreekt klare taal
De renner van Alpecin-Deceuninck ligt er dus niet per se wakker van om dan nog richting de tien wereldtitels te gaan. Tegelijkertijd nuanceert hij ook zijn mogelijke afscheid. "We zullen het zien. Het is zeker nog geen definitieve beslissing." 

