De kop is eraf op 36 jaar: tegenstand wordt weggeblazen in zand van Koksijde

Er staat geen maat op Lucinda Brand dit seizoen. Ook in het zand van Koksijde was ze veel te sterk voor de tegenstand. En zo doet ze ook meteen een goede zaak in de strijd om het eindklassement in de Wereldbeker.

Lucinda Brand is aan een goed seizoen bezig en weet ook deze jaargang zeer regelmatig te presteren. Naast het podium vallen is iets wat haar haast nooit overkomt de laatste jaren en ook in Koksijde was het opnieuw raak.

Onewomanshow van Lucinda Brand

Al in de eerste ronde ging ze er fluks vandoor. Diverse andere rensters probeerden haar aanvankelijk te volgen, maar al vrij snel werd duidelijk dat er niemand in de buurt zou gaan komen van de Nederlandse in Koksijde.

Gestaag breidde ze haar voorsprong uit, waardoor ze aan de streep uiteindelijk meer dan tijd genoeg had om het nodige feest te bouwen na vijf zware rondes in het zand. Shirin van Anrooij was de vrouw die het langst kon aanhaken.

Niemand komt in de buurt van de Nederlandse

Brand verpulverde op haar zesendertigste zo de tegenstand, goed voor haar eerste overwinning in Koksijde. Van Anrooij eindigde op de tweede plaats op een dikke halve minuut. Spannend werd het vooral voor de derde plaats.



Met Pieterse, Alvarado en Van Alphen hadden we daar drie rensters rondrijden die elkaar veel minder ontliepen. In de sprint was het Alvarado die op het podium terecht kon komen. Julie Brouwers was beste Belgische op plaats veertien.