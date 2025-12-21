Interview Sweeck en Vandeputte hebben dit te zeggen over de strijd tegen een ongenaakbare Van der Poel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Koksijde
Sweeck en Vandeputte hebben dit te zeggen over de strijd tegen een ongenaakbare Van der Poel
Laurens Sweeck en Niels Vandeputte waren deze keer de crossers die het dichtst bij Van der Poel in de buurt kwamen. Al moet zelfs dat met een korrel zout genomen worden.

Sweeck vindt het prima dat hij 'best of the rest' is. "Twee weken geleden waren dit twee overwinningen waard", zegt hij over zijn tweede plaatsen. "Ik weet natuurlijk niet hoe vol Mathieu heeft gereden. In de vierde ronde deed hij dat wel, toen zat ik niet in positie." Van der Poel deed alvast zelf uitschijnen dat hij niet de hele tijd het volle pond moest geven.

Sweeck vond zichzelf beter presteren dan in Antwerpen. "Ik liet me alleen wat ver wegdrummen, waardoor ik daarna altijd in de achtervolging reed." Dat deed hij in het gezelschap van Vandeputte en Del Grosso, twee ploegmaats van Van der Poel. "Ze maakten niet echt aanstalten om te achtervolgen, wat hun volste recht is. Op kop probeer je een goede passage in het zand te doen en dan lag het tempo wel hoog."

Wisselende vorm zoals bij Thibau Nys

De veldrijder van Crelan-Corendon lijkt in topvorm te zitten, al is dat relatief. "Vorig weekend was ik niet top. Toen was Thibau Nys super en gisteren weer niet. Iedereen kent mindere dagen, maar ik ben blij met de afgelopen week." In Antwerpen had hij wel zijn vingers bezeerd toen hij bleef haperen. "Deze ochtend voelde mijn hand niet goed aan. In de wedstrijd zit je in de adrenaline en merk je dat niet echt." 

Niels Vandeputte heeft bij de profs zijn beste uitslag tot dusver beet in Koksijde. "In de Wereldbeker voor beloften won ik hier. Het is fijn om nu ook bij de elite op het podium te staan, naast Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck. Dat is geen verkeerd podium", beseft Vandeputte ook dat dit een mooie foto oplevert met hem erbij.

Vandeputte wou absoluut het podium halen

"Het maakt niet uit of ik Tibor Del Grosso of Sweeck moest passeren, je kunt altijd net iets meer als je de kans hebt om podium te rijden." Vandeputte blijft zo ook vlot meedraaien in de Wereldbeker. "Het is beter om in deze positie aan het tweede deel te beginnen dan in een slechte positie. Ik rijd dit kalenderjaar nog elke cross en ook daarna sla ik niet veel over."

