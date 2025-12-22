Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

Na drie crossen op rij is ook Mathieu van der Poel toe aan wat rust. De wereldkampioen laat dinsdag de Superprestige in Heusden-Zolder aan zich voorbij gaan.

Met overwinningen in Antwerpen, Koksijde en Hofstade heeft Mathieu van der Poel drie crossen op drie dagen gewonnen. De wereldkampioen heeft nu al vijftien crossen op rij gewonnen en is bijna twee jaar ongeslagen.

Een vierde cross op rij laat de wereldkampioen aan zich voorbij gaan, dinsdag is hij er niet bij in Heusden-Zolder. Deze week komt de wereldkampioen enkel nog op tweede kerstdag in actie in Gavere.

Kijkt Van der Poel in de zetel naar Van Aert?

"Het gaat deugd doen om in de zetel te zitten. Ik kan ’s middags misschien de cross kijken", zei Van der Poel na zijn zege in Hofstade over de cross in Heusden-Zolder. Wout van Aert komt daar wel aan de start.

"Het is een drukke periode en ik denk dat iedereen wel een beetje zijn eigen keuze maakt." In Gavere komt Van Aert niet aan de start, Van der Poel laat zondag dan weer Dendermonde schieten. En dus is het een week wachten op het volgende duel.

Duel Van Aert-Van der Poel in Loenhout?

"In Loenhout kom ik opnieuw Wout tegen. Afgaande op de weersvoorspellingen, zal het een snelle cross worden. Wie weet krijgen we dan spanning tot op het einde." In Antwerpen en Hofstade was die spanning er niet.