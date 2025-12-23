🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten
Foto: © photonews

We hebben wel al wat gezien in het wielrennen, maar wat er deze week gebeurde in Italië tart toch echt wel alle verbeelding. Een ploeg werd er op training beschoten vanuit een wagen die passeerde.

Respect voor wielrenners? Het is soms ver te zoeken. En in het verkeer is het altijd opletten voor de renners, want al te vaak worden ze van de wielen gereden terwijl ze aan het trainen zijn - op welk niveau dan ook.

De wielerploeg SC Padovani Polo Cherry Bank was in de Adige-vallei aan het trainen toen ze plots werden beschoten vanuit een auto. Van dat hallucinant verhaal zijn er bovendien ook beelden gemaakt geweest op maandag.

Op de beelden zie je duidelijk een aantal renners wegduiken voor de kogels, die werden afgevuurd vanuit een donkere BMW die het groepje voorbijreed. Het is al niet meer het eerste incident met de ploeg, want een andere renner werd een paar maanden geleden van de sokkel gereden.

Het moet stoppen volgens ploegleider Galdino Peruzzo

Ploegleider Galdino Peruzzo reageerde in de Italiaanse pers geschokt door het voorval. "Gelukkig is iedereen veilig en wel. Dit is iets dat moet stoppen, we kunnen alleen maar hopen dat het nooit meer zal gebeuren."

Voor het Italiaanse team is het al een woelig 2025 geweest. Enkele maanden geleden verloor het nog de 25-jarige renner Kevin Bonaldo na hartfalen. Bonaldo reed dit jaar onder andere de Ronde van Oostenrijk, maar overleed veel te vroeg.

