Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Alpecin-Deceuninck gaat vanaf 1 januari verder als Alpecin-Premier Tech. De broers Roodhooft hebben ook een andere sponsor langer aan zich kunnen binden.

De voorbije weken konden de broers Roodhooft de contracten van enkele belangrijke partners zoals IKO, Zwift, WHOOP en Brustor al verlengen. Ook hoofdsponsor Alpecin verlengde tot eind 2027.

De belangrijkste aankondiging was wellicht de komst van Premier Tech als tweede naamsponsor. Het Canadese bedrijf blijft tot zeker eind 2028 aan boord en er is nog een optie om dat met drie jaar te verlengen.

Doordat Deceuninck zich terugtrok als tweede naamsponsor, moesten de broers Roodhooft op zoek naar een vervanger. Het was een lastige zoektocht, maar uiteindelijk zocht Premier Tech zelf contact op nadat het was opgestapt bij Israel.

Skoda blijft aan boord bij Alpecin-Premier Tech

Alpecin-Premier Tech en Fenix-Premier Tech, de nieuwe namen van de ploegen vanaf 1 januari, hebben ook hun samenwerking met Skoda België verlengd tot en met 2028. Skoda België was de voorbije twee jaar al sponsor van de ploeg.



De broers Roodhooft kunnen zo de komende jaren rekenen op 35 wagens van Skoda, over de volgwagens hoeven ze zich dus geen zorgen meer te maken.