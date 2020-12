Record aantal kijkers keek naar de onwaarschijnlijke onemanshow van Wout van Aert in Dendermonde

De kijkcijfers van de cross in Dendermonde, op verbluffende wijze gedomineerd door Wout van Aert, zijn bekendgemaakt. Cijfers waar de organisatie zeker niet ontevreden over zal zijn. De eerste editie in Dendermonde is meteen goed voor een record.

Het was wel een hele bijzondere cross in Dendermonde, met de hevige wind en de regenval die voor één grote brij van modder zorgde. Met veel verwachting werd uitgekeken naar wat dat zou geven en dat resulteerde ook in hoge kijkcijfers. KLASSEMENTSCROSS MET HOOGSTE KIJKCIJFERS De vrouwencross kon al rekenen op 725 926 kijkers. Toen de mannen aan hun cross begonnen, kwamen daar nog een deel kijkers bij. Uiteindelijk keken 978 537 mensen naar die wedstrijd. Nog nooit keken zoveel mensen naar een cross die geen BK, EK of WK was. Voor Dendermonde is de intrede in de cross dus meteen een schot in de roos. Door de coronacrisis liggen de kijkcijfers dit seizoen sowieso iets hoger dan in vorige seizoenen.