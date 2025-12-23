Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

De cross is weer volop bezig. En de duels tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Dat is iets waar de mensen naar uitkijken. En anders? Dan is het huilen met de pet op volgens Jan Bakelants.

Het einde van 2025 is in zicht en dus is het ook tijd voor de nodige eindejaarslijstjes en terugblikken op het voorbije seizoen. Mathieu van der Poel werd begin dit jaar wereldkampioen veldrijden, voor Wout van Aert en Belgisch kampioen Thibau Nys.

Veldrijden heeft een probleem

Frank Boeckx had daarover in HUMO meteen een duidelijke mening: "Is het eerlijk dat die twee zich beperken tot maar enkele crossen en de rest dan naar huis rijden?" Daarin meteen bijgetreden door Jan Bakelants.

"Je ziet de cross opleven als zij meedoen. Anders is het huilen met de pet op. Van der Poel maakt het eentonig, maar mensen worden aangetrokken tot zulke figuren", aldus de gewezen wielrenner in een pittige reactie.

Gravel komt opzetten

Om vervolgens terug te blikken richting het WK van begin dit jaar: "Voor Wout was het WK voorbij voor het begon: in de eerste bocht al moest hij voet aan de grond zetten. Hij heeft iedereen nog opgerold, behalve Van der Poel."

Lees ook... Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade›

"Laat ons hopen dat Nys ook aansluiting vindt bij die twee. De cross heeft een probleem, zeker nu het op televisie ook grotendeels achter de betaalmuur zit: gravel komt steeds meer opzetten en is veel internationaler."