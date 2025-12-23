Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

De Superprestige-manche vandaag in Heusden-Zolder vormt een belangrijk moment voor Wout van Aert. Zijn ploegleiding ziet echter veel meer dan enkel sportieve kansen.

Familie als steunpunt

Van Aert is in Heusden-Zolder van de partij, samen met zijn gezin. Volgens ploegleider Jan Boven speelt de aanwezigheid van het gezin een duidelijke rol. Hij noemt het belangrijk dat Van Aert zijn familie rond zich heeft. Het zorgt volgens hem voor een vorm van plezier die typisch is voor het veldrijden.

Boven benadrukt dat dit op de weg minder vanzelfsprekend is. Hij vertelt dat “dat familiaire een stukje plezier is dat deel uitmaakt van de cross”, zo klinkt het in Het Laatste Nieuws. De ploegleiding ziet daarin een element dat Van Aert helpt om ontspannen aan de start te verschijnen.

Sportieve verwachtingen

Boven acht de winstkansen reëel, al wil hij geen absolute favorietenrol toekennen. Hij verwijst naar Hofstade, waar Van Aert volgens hem “een heel goed tweede deel van de cross reed en vol moraal van de fiets stapte.” De afwezigheid van Van der Poel vandaag creëert volgens hem extra mogelijkheden.

Tegelijk wijst hij op concurrentie van renners als Thibau Nys en Tibor del Grosso. Hij stelt dat het parcours Van Aert goed ligt en dat de omstandigheden gunstig zijn, maar dat de tegenstand niet mag worden onderschat.

Aankomst in Heusden-Zolder

Lees ook... Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade›

Van Aert arriveerde intussen op het circuit, vergezeld door zijn vrouw Sarah en hun twee kinderen. Bij zijn aankomst nam Van Aert tijd voor jonge supporters. Hij maakte enkele fans blij met handtekeningen en foto’s. De sfeer was alvast bijzonder ontspannen.