Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Stopt Mathieu van der Poel na deze winter als crosser? Dat is wat de voorbije dagen weer wat luider dan voorheen werd geopperd. Tot op heden is er nog niets zeker, maar als hij wereldkampioen wordt begin 2026 komt het misschien wel een beetje dichterbij.

Voor Mathieu van der Poel staat er nog één grote rekening open: een achtste wereldtitel, om zo alleen recordhouder te worden qua aantal wereldtitels. Als dat in Hulst lukt begin 2026, dan zou hij zomaar kunnen stoppen in het veld.

Gaat MvdP stoppen in het veld?

Met de Olympische Spelen van 2028 indachtig op de mountainbike zou een winter zonder crossen zeker een optie kunnen zijn, al heeft MvdP tot op heden nog niet met zekerheid zich uitgesproken in een of andere richting.

Sven Nys deelde zijn mening, maar Bart Wellens denkt er enigszins anders over: "Het komt niet uit de lucht gevallen, want hij heeft dat al vaak gezegd dat hij niets meer te winnen heeft in de cross", aldus de gewezen wereldtopper.

Misschien wint Mathieu van der Poel beter niet het WK?

Maar Wellens gaat verder in Het Nieuwsblad: "Toch denk ik niet dat Van der Poel ermee gaat ophouden, zelfs als hij wereldkampioen wordt. Ik denk dat hij de cross niet kan missen. Elk jaar is het de vraag hoeveel crossen Van der Poel en Van Aert gaan rijden, maar Van der Poel rijdt als hij terugkeert wel bijna ­alles."

"Mocht hij geen zin meer hebben, zou hij veel meer crossen skippen. Misschien moeten we gewoon hopen dat Van der Poel niet wint in Hulst, want dan blijft hij zeker nog crossen." Binnen een dikke maand weten we alweer meer ...