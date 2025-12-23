🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

🎥 "Het verbaasde me": Tegenstander begrijpt niet dat hij Wout van Aert klopt

In Heusden‑Zolder eindigde de strijd om de overwinning in een sprint tussen Wout van Aert en Tibor Del Grosso. De Nederlander haalde het verrassend en reageerde na afloop op zijn prestatie.

Reacties na de sprint

De wedstrijd bleef tot de slotfase gesloten, waarna een tweestrijd ontstond. “Ik weet ook niet waar ik die sprint gehaald heb”, zegt Del Grosso aan Het Laatste Nieuws. Het was voor hem de eerste keer dat hij in een grote cross om de zege kon sprinten.

Hij gaf aan dat de omstandigheden hem hielpen. “Wel heel vet om voor het eerst voor de zege te sprinten in zo'n grote cross.” De sprint werd volgens hem bepaald door het juiste moment te kiezen.

Ook de versnelling van Van Aert verraste hem. “Het verbaasde me dat Van Aert niet sneller aanzette, ik kon het juiste moment kiezen.” De sfeer langs het parcours speelde eveneens een rol.

Publiek en beslissend moment

Del Grosso benadrukte dat de aanmoedigingen hem extra kracht gaven. “Voor zo'n publiek kan je iets langer doorsprinten.” De jump in de finale gaf hem vertrouwen dat de overwinning binnen bereik lag.

Hij besloot zijn reactie met een verwijzing naar dat moment. “Bij de jump was ik wel vrij zeker dat ik 'm te pakken had.” Daarmee was de beslissing gevallen.

Voor Del Grosso betekent de overwinning zijn eerste winst in een klassementscross op het hoogste niveau. Vorige winter werd hij al Nederlands kampioen, maar een zege in een grote reeks ontbrak nog.

