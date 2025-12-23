Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De terugkeer van de cross in Hofstade zorgde voor uitzonderlijk veel belangstelling. Dat zorgde meteen voor de discussie over de geschiktheid van het parcours voor een WK.

Recordopkomst in Hofstade

De cross in Hofstade trok volgens de organisatie richting 15.000 bezoekers, een niveau dat het recreatiedomein nooit eerder haalde. De grote voorverkoop, die door Erwin Vervecken werd omschreven als de beste voorverkoop ooit, bevestigde de sterke interesse.

De toestroom werd versterkt door een startveld met Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Thibau Nys. Daarnaast zorgden zowel het gunstige weer als de centrale ligging voor bijkomende aantrekkingskracht.

Potentieel, maar nog geen WK-niveau

Hoewel de locatie volgens betrokkenen mogelijkheden biedt, blijft de vraag of het parcours voldoet aan de eisen voor een wereldkampioenschap. Van Aert benadrukte in Het Laatste Nieuws dat het nog niet WK-waardig is. Hij wees op het grote aantal bochten en technische zones waar volgens hem geen eerlijke strijd mogelijk is.”

Ook Van der Poel gaf aan dat de opeenvolging van bochten problematisch was. “Zelfs in de laatste ronde kende ik de opeenvolging van de bochten nog niet uit mijn hoofd”, liet de Nederlander na de cross noteren.

Lees ook... Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"
Volgens de huidige kalender kan België pas binnen meerdere jaren opnieuw een WK organiseren. Vervecken gaf aan dat dit op zijn vroegst richting 2035 of 2036 zou kunnen vallen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
X2O-trofee
Hofstade
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"

13:00
Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker Naast de fiets

Renster Jilke (18) komt met update over haar ongeneeslijke kanker

16:00
Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

Moordend eindejaarsprogramma: hier komen de 'grote drie' (tegen elkaar) in actie

08:00
Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

Ploegleider ziet heel belangrijk moment voor Wout van Aert

14:00
Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

Wat met de toekomst van Mathieu van der Poel? "Misschien beter géén wereldkampioen"

13:30
Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

16:02
Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Bart Wellens breekt lans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

10:00
Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

Sven Nys laat zich uit over mogelijk einde van Mathieu van der Poel: "Veel gedoe"

09:00
🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

🎥 Nu hebben we alles gezien: wielerteam wordt tijdens training ... beschoten

12:30
MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

MPCC vraagt actie van UCI tegen 'medicalisering' van renners: "Roept ethische vragen op"

12:00
Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

Remco Evenepoel is duidelijk: "Ik kan de Tour de France winnen in 2026"

11:00
Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

Van der Poel toe aan rust, maar duidelijk over nieuw duel met Van Aert

20:00
🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

18:30
Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

22/12
Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel komt met belofte richting Ronde van Vlaanderen

08:30
Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

Evenepoel onthult: voor dit megalomaan bedrag had hij nu al jaren bij andere ploeg gezeten

07:30
"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

"Vind ik jammer aan Nys": Wellens geeft zijn ongezouten mening

07:00
🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

16:30
Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

22/12
Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

Ook gevolgen voor hem: Adrie van der Poel reageert op mogelijk afscheid van zoon Mathieu

19:00
Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

Een nieuwe deal: Alpecin-Premier Tech bindt nog een sponsor langer aan zich

21:30
Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

Statement naar de critici: Evenepoel onthult hoe hij Pogacar stevige tik uitdeelde

20:30
Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

22/12
Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

18:00
Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

17:00
Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

22/12
"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

22/12
Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

22/12
Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

22/12
Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

22/12
🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

21/12
Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

22/12
Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

22/12
Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

22/12
Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

22/12
Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

21/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Niels Vandeputte Bart Wellens Laurens Sweeck Christoph Roodhooft Thibau Nys Patrick Lefevere Sven Nys Leif Hoste Tadej Pogacar Derek Gee Jan Bakelants Niels Albert Emiel Verstrynge Michael Vanthourenhout Toon Aerts Ceylin Del Carmen Alvarado

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved