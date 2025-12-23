Van Aert en Van der Poel zijn het over één ding helemaal eens na cross in Hofstade

De terugkeer van de cross in Hofstade zorgde voor uitzonderlijk veel belangstelling. Dat zorgde meteen voor de discussie over de geschiktheid van het parcours voor een WK.

Recordopkomst in Hofstade

De cross in Hofstade trok volgens de organisatie richting 15.000 bezoekers, een niveau dat het recreatiedomein nooit eerder haalde. De grote voorverkoop, die door Erwin Vervecken werd omschreven als de beste voorverkoop ooit, bevestigde de sterke interesse.

De toestroom werd versterkt door een startveld met Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Thibau Nys. Daarnaast zorgden zowel het gunstige weer als de centrale ligging voor bijkomende aantrekkingskracht.

Potentieel, maar nog geen WK-niveau

Hoewel de locatie volgens betrokkenen mogelijkheden biedt, blijft de vraag of het parcours voldoet aan de eisen voor een wereldkampioenschap. Van Aert benadrukte in Het Laatste Nieuws dat het nog niet WK-waardig is. Hij wees op het grote aantal bochten en technische zones waar volgens hem geen eerlijke strijd mogelijk is.”

Ook Van der Poel gaf aan dat de opeenvolging van bochten problematisch was. “Zelfs in de laatste ronde kende ik de opeenvolging van de bochten nog niet uit mijn hoofd”, liet de Nederlander na de cross noteren.

Lees ook... Bakelants is zeer streng: "Cross heeft een probleem, het is huilen met de pet op"›

Volgens de huidige kalender kan België pas binnen meerdere jaren opnieuw een WK organiseren. Vervecken gaf aan dat dit op zijn vroegst richting 2035 of 2036 zou kunnen vallen.