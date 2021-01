Lucinda Brand steekt eindzege Wereldbeker nu al op zak, Van der Poel nu tweede achter leider Van Aert

Bij de vrouwen is de strijd om de eindzege in de Wereldbeker al beslecht. Lucinda Brand is zeker van winst en dat met één manche voor de boeg. Na haar tweede plek in Hulst is ze niet meer in te halen. Bij de mannen leidt Wout van Aert nog altijd.

Aangezien Lucinda Brand de eerste drie manches van de Wereldbeker allemaal al gewonnen had, kon de eindzege haar nog moeilijk ontsnappen. Betsema won wel de cross in Hulst, maar dat was voor het klassement niet problematisch. De rest werd door Brand wel weer op achterstand gezet. Gevolg: de renster van Baloise-Trek is de winnares van de Wereldbeker 2020-2021.

Klassement dames

1. Lucinda Brand 150 punten

2. Denise Betsema 108 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado 102 punten

4. Kata Blanka Vas 83 punten

5. Clara Honsinger 80 punten

6. Sanne Cant 66 punten

7. Annemarie Worst 64 punten

8. Puck Pieterse 57 punten

9. Alice Maria Arzuffi 56 punten

10. Fem van Empel 46 punten

Bij de mannen is er wel nog één en ander mogelijk, al is de leider nog dezelfde dan die na de vorige manche: Wout van Aert. De nummer twee in de stand is wel een andere naam: Mathieu van der Poel. De wereldkampioen springt na zijn overwinning in Hulst over Michael Vanthourenhout. Afspraak in de slotmanche in Overijse voor de beslissing in het klassement.

Klassement heren

1. Wout van Aert 125 punten

2. Mathieu van der Poel 110 punten

3. Michael Vanthourenhout 106 punten

4. Toon Aerts 87 punten

5. Quinten Hermans 78 punten

6. Corné van Kessel 73 punten

7. Lars van der Haar 61 punten

8. Tom Pidcock 59 punten

9. Laurens Sweeck 58 punten

10. Thijs Aerts 42 punten