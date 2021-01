Alvarado blikt vooruit op WK en geeft aan wat de sleutel kan zijn: "Grote kans om opnieuw wereldkampioene te worden"

Ceylin del Carmen Alvarado heeft drie van haar vier laatste crossen gewonnen en dat is er aan te horen bij haar vooruitblik op het WK. De regerende wereldkampioen heeft vertrouwen, véél vertrouwen. Het geloof in een tweede wereldtitel op rij is heel hard aanwezig.

Over de voorbereiding alleszins geen klagen bij de titelverdedigster. "Ik heb er wel vertrouwen in dat ik op schema zit. Ik krijg feedback dat het ook wel zo is. Ik voel me goed, de trainingen gaan ook goed." Gaat zich dat vertalen in een nieuwe wereldtitel? "Ik denk dat ik wel een grote kans maak om opnieuw wereldkampioene te worden, maar natuurlijk zal het wel lastig zijn."

Het ligt voor de hand wie haar voornaamste concurrenten zullen zijn. "Een Brand en Betsema rijden ook heel hard, zijn goed in conditie en kunnen ook heel goed door het zand rijden of lopen. Het zal sowieso een harde strijd worden. De kans is er dat het opnieuw raak is."

Ik leg mezelf totaal geen druk op

Vertrouwen dus bij Alvarado, die het natuurlijk al eens waargemaakt heeft op een WK. "Dat helpt qua kalmte bewaren, niet gestresst zijn, ik heb het allemaal al een keertje meegemaakt. Nu gebeurt het allemaal gewoon opnieuw en ik denk dat ik die ervaring zeker meeneem. Ik leg mezelf totaal geen druk op. Als het dicherbij komt, zal ik wel wat gezonde spanning voelen. Op dit moment ben ik heel relaxed."

Dat is enigszins tot haar eigen verbazing. "Ik had verwacht dat ik wel wat stress zou hebben, maar dat is totaal niet zo. Dat geeft wel een goed gevoel." Waar ligt straks de sleutel? "De passages in het zand en de steile brug zullen voor een zware strijd zorgen. Ook mentaal zal het zeker een zware strijd zijn. We zullen mekaar een beetje uitputten."

We zijn met de Nederlandse dames aan elkaar gewaagd

Een onewomanshow verwacht Alvarado niet. "We zijn met de Nederlandse dames aan mekaar gewaagd. Strijd onderling zal er sowieso wel zijn. Hier en daar kan een goede zandpassage of een goede passage op de brug wel enig verschil maken, maar ik verwacht dat het droog zal zijn. En dus snel zal gaan en de verschillen klein zullen zijn. Ik verwacht dat het kort bij mekaar gaat blijven."