Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

Met een tweede plaats in Antwerpen en een derde plaats in Koksijde deed Ceylin Alvarado het afgelopen weekend goed. Maar maandag in Hofstade moet ze wel forfait geven.

Door een aanhoudende knieblessure kon Ceylin Alvarado pas eind november aan haar seizoen in het veld beginnen. De wereldkampioene van 2020 werd in Flamanville meteen derde en begon zo goed aan haar seizoen.

Een week later in Terralba moest Alvarado wel opgeven en in Namen werd ze pas twaalfde. Afgelopen weekend herpakte Alvarado zich dus wel met een tweede plaats in Antwerpen en een derde plaats in Koksijde.

Alvarado geeft forfait voor Hofstade

Die twee podiumplaatsen hebben wel hun tol geëist bij de Nederlandse, want ze moet maandag forfait geven voor Hofstade. Dat heeft haar ploeg Fenix-Deceuninck gemeld op hun sociale media.

"Helaas geen Alvarado in Hofstade vandaag. Ondanks twee podiumplaatsen afgelopen weekend, ondervond ze zondag ook opkomende rugklachten na een val in de openingsfase van de wedstrijd."

"Met de rest van het seizoen in het achterhoofd wil Ceylin geen risico nemen en slaat Hofstade daarom over. Volgende: Gavere." Dinsdag staat Alvarado dus alweer aan de start, het wordt haar eerste manche in de Superprestige dit seizoen.



