Jurgen Mettepenningen bereikt doelstelling met Pauwels Sauzen-Bingoal

Voor de start van het seizoen zei Mettepenningen dat hij 20 tv-crossen wou zien winnen. Het werden er uiteindelijk 23 en daarmee is hij zeer tevreden.

“Het is een schitterend seizoen geworden”, zegt Mettepenningen aan Het Nieuwsblad. “Afsluiten met vier overwinningen, dat is fantastisch, zeker omdat de teller al op 19 tv-zeges stond. 23 keer winnen tijdens een live tv-uitzending, dat is geweldig.”

Daarmee doet Pauwels Sauzen-Bingoal het nog beter dan vorig jaar. “Vorig seizoen was al een topjaar met 21 tv-overwinningen. Nu hebben we er twee extra, in een seizoen met toch enkele afgelastingen. Net als de voorbije jaren hebben we onze doelstelling dus met bravoure behaald. En wat me erg pleziert, is dat we dit hebben gepresteerd met verschillende renners. Onze breedte is de sterkte van onze ploeg. We zijn de ploeg van het seizoen.”

Ook de toekomst ziet er goed uit. “We gaan nu een verdiende rustperiode in, maar kijken toch al uit naar volgende winter. Die gaan we met erg veel vertrouwen tegemoet. Met onze drietand Eli Iserbyt-Laurens Sweeck-Michael Vanthourenhout bij de mannen, een erg getalenteerde kern jongeren, en Denise Betsema, seizoenrevelatie Fem van Empel en Laura Verdonschot bij de vrouwen, oogt de toekomst erg mooi.”