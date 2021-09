Veldritploeg Tormans promoveert talent bij dames en heren: Joran Wyseure stroomt door vanuit opleidingsploeg

Bij veldritploeg Tormans geloven ze in de eigen talenten. Joran Wyseure reed tot dusver bij de opleidingsploeg Tormans-Acrog Balen en gaat de overstap maken naar het eliteteam. Bij de dames maakt Marie Schreiber dezelfde beweging.

De naam Joran Wyseure klinkt u mogelijk al bekend in de oren. De 20-jarige crosser werd vorig jaar al geselecteerd voor het WK veldrijden bij de beloften. In Gullegem en in de Waaslandcross was Wyseure vorig seizoen goed voor de top tien.

Wyseure heeft zich dus al kunnen meten met de grote namen en zal dat nu doorlopend blijven doen. "Ik ben vastberaden om hard te blijven werken en mijn progressie door te zetten. Vorige winter was het niet altijd makkelijk om steeds tegen de profs te moeten opboksen, maar ik heb me desondanks toch kunnen tonen en ik ben ervan overtuigd dat ik deze bagage naar aankomend seizoen meegenomen heb."

CONTRACTVERLENGINGEN

De 18-jarige Marie Schreiber zal de tweede dame worden bij Tormans-Circus. Ook zij stroomt door vanuit de opleidingsploeg. De andere renster in de crossploeg is Shana Maes, zij heeft overigens haar contract verlengd. Daarnaast kondigt Tormans bij de heren ook nog de contractverlengingen van Kevin Kuhn en Théo Thomas aan.