Ook bij de junioren ontbreekt grote naam: Bäckstedt door haar coronabesmetting niet naar Flamanville

De Wereldbekercross in Flamanville is behoorlijk onthoofd. Bij de junioren ontbreekt met Bäckstedt de grootste naam, de wedstrijd is meteen zijn topfavoriete kwijt. Zoe Bäckstedt is nog herstellende van corona nadat ze eerder een positieve test aflegde.

Bij de elite zijn er al heel wat grote namen niet bij in Flamanville, zeker in het damesveldrijden. Bäckstedt haakt nu ook af bij de junioren. "Het is triest dat ik jullie moet laten weten dat ik niet naar Flamanville zal afreizen voor de laatste Wereldbekercross voor junioren", vermeldt Zoe Bäckstedt op haar sociale media. "Nadat ik de manches in Tábor, Namen en Dendermonde gewonnen had, was ik er echt op gefocust om te crossen voor het algemeen klassement. In plaats daarvan kies ik er nu voor om helemaal te herstellen van Covid nadat ik vorige week positief testte", legt Bäckstedt uit. pic.twitter.com/KZnd3Mbryi — Zoe Backstedt (@Backstedt_Zoe) January 14, 2022 Ze richt zich ten slotte nog tot haar fans. "Bedankt voor al jullie mooie berichtjes en jullie steun. Nogmaals sorry dat ik er niet zal zijn, maar ik zie jullie gauw langs de rand van het parcours!"