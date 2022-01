Goed en minder goed nieuws voor Witse Meeussen: contractverlenging een feit, seizoen wel al gedaan door blessure

Meeussen geraakte op het BK geblesseerd aan de elleboog, al leek de schade in eerste instantie nog mee te vallen. Vanwege aanhoudende pijn ging de 20-jarige renner naar elleboogspecialist Roger Van Riet van het UZ van Antwerpen.

Diens onderzoek toonde een breukje in de elleboog aan. "Om precies te zijn: een subcapitale radiuskopfractuur", verduidelijkt Meeussen, zelf student in de LO en Bewegingswetenschappen op de site van Pauwels Sauzen-Bingoal. In de periode dat het onzeker was of Thibau Nys mee zou doen aan het WK, werd Meeussen nog genoemd als mogelijke vervanger.

Some tough and some comforting news for our talented U23 Witse Meeussen 👇



🤕 End of CX season, because of a bad elbow injury

📝 A prolongation of Witse’s stay in our team, until the end of 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣



Get better Witse, good luck with exams, and see you back soon ✌️ pic.twitter.com/WYeLMnf4O0