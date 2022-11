Met Lauren Molengraaf komt eerste Europese kampioene uit het Tormans-kamp: "Het WK is een volgend doel"

Bij Tormans kunnen ze al vieren. Lauren Molengraaf heeft zich als eerste tot Europese kampioene gekroond in Namen. De Nederlandse rijdt in ploegverband bij Tormans.

Deze gouden medaille veroverde ze uiteraard wel in de trui van de Nederlandse nationale ploeg. "Superblij dat ik Europese kampioene ben geworden", reageerde de 17-jarige renster. "Voor de start was er wel wat druk. Vorig jaar werd ik twaalfde op het EK en nu kan ik al winnen. Dat is wel mooi."

Na haar zeges in Tábor en Maasmechelen waren inderdaad vele ogen op haar gericht. Hoe is ze daarmee omgegaan? "Ik probeer het gewoon net als bij de andere crossen te relativeren. Uiteindelijk heeft iedereen een kans en werkt iedereen er hard voor."

LATE AANVAL

Het was wel Molengraaf die het EK naar haar hand kon zetten. Met een late aanval ontdeed ze zich van de Italiaanse Corvi. "Op de technische stukken dichtte ik telkens wel een heel stuk. Ik dacht bij mezelf: als ik daar in de laatste ronde op kop zit, dan draai ik een knop om en geef ik het niet meer af." De Europese titel is dus binnen, wat nu? "Het WK is een volgend doel", blijft Molengraaf alvast een pak ambitie tonen.