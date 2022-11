Volledig Belgisch podium na rollercoaster bij beloften: fenomenale Verstrynge kampioen, Nys tweede na lekke band

Met Thibau Nys had België de topfavoriet op het EK veldrijden bij de U23. Het was Emiel Verstrynge die ons land na een ongelooflijk spektakel goud schonk. Nys pakte het zilver. Met Meeussen kon ook nog een derde Belg mee op het podium.

Het momentum slingerde in het beloftenkampioenschap heen en weer. Aanvankelijk was het aan de Belgen, want Thibau Nys en Emiel Verstrynge imponeerden op de eerste schuine strook en de rest was al niet meer mee. Met Meeussen leek ook de derde beste man in koers een Belg.

Een lekke band gooide vervolgens roet in het eten bij Thibau Nys, die helemaal teruggeslagen werd. De Nederlanders Del Grosso en Ronhaar hadden samen met Meeussen de oversteek tot bij Verstrynge gemaakt. Nys volgde na zijn fietswissel al op een kleine halve minuut van dit kwartet.

RONHAAR ALLEEN WEG NA VERSNELLING

Bij een versnelling van Ronhaar leek het helemaal de kant van Nederland op te gaan, want plots was hij de enige leider. De man die als de grote uitdager van Nys werd gezien, bouwde een voorsprong uit van een twintigtal seconden op de eerste achtervolgers. Nys volgde nog verderop.

Plots kantelde het weer en zakte de kloof van Ronhaar op de achtervolgers. Meeussen leek bij hem te komen, maar kwam dan ten val en de vogel was weer gaan vliegen. Ondertussen was Nys aan een heuse inhaalrace begonnen. Meeussen had stilaan zijn beste krachten verspeeld, Verstrynge kon wel nog met de topfavoriet mee. Na een fout van Nys op een schuine kant was het aan Verstrynge zelf om het gat op Ronhaar te dichten.

FENOMENAAL SLOT

Verstrynge perste er nog alles uit en dat ook te merken aan de tijdsverschilen: de achtervolger naderde tot op 5 seconden. En jawel, net voor de afdaling had de Belg de Nederlander te pakken! En zelfs Meeussen, Toneatti en Nys waren niet ver weg. Het beste was eraf bij Ronhaar: na een fout kraakte hij compleet. Plots was een volledig Belgisch podium een feit: Verstrynge Europees kampioen, Nys tweede en Meeussen derde.