Xaydee Van Sinaey zorgt voor eerste Belgische medaille, Nederlandse Molengraaf wint EK bij dames junioren

De eerste Belgische medaille op het EK veldrijden is al een feit. Xaydee Van Sinaey zorgde bij de dames junioren hiervoor.

Het was vanuit Belgisch oogpunt ook vooral uitkijken naar Van Sinaey en onze nationale kampioene gaf al snel blijk van een goede dag. Ze ging op pad met de Italiaanse Corvi, de Britse Ferguson en de Nederlandse Molengraaf. Dit kwartet bouwde al snel een voorsprong van 19 seconden uit. Een Slovaakse was op dat moment de eerste achtervolgster, maar er zou niemand nog uit de achtergrond terugkeren.

Molengraaf en Corvi vonden een groepje van vier nog iets te ruim. Nadat zij de forcing voerden, ontstonden twee duo's vooraan. Van Sinaey wilde zich daar niet zomaar bij neerleggen en sprong weer naar die twee toe. Knap gedaan.

MOLENGRAAF KLOPT CORVI

In de slotronde werd Van Sinaey dan toch weer op enkele lengten gezet. Het was een strijd om terug te komen: net op het moment dat dat leek te gebeuren, versnelde Corvi bergop. Dat was er te veel aan voor Van Sinaey, die desondanks wel op weg ging naar een mooie derde plek en de bronzen medaille. Lauren Molengraaf troefde Valentina Corvi nog af voor de Europese titel.