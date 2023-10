Thibau Nys krijgt tikje nadat hij door late val podium op zijn buik moet schrijven, alsnog WB-winst voor Baloise Trek Lions

Thibau Nys verdedigde zijn leidersplaats in de Wereldbeker. Bij Baloise Trek Lions hebben ze wel nog meer ijzers in het vuur, zo is gebleken in Maasmechelen. Het was Lars van der Haar die ploegmanager Sven Nys de winst bezorgde.

Op het veelbesproken parcours in Maasmechelen kende Thibau Nys niet de beste start, maar opschuiven lukte nadien ook wel. Ondertussen waren Vanthourenhout en Ronhaar de meest bedrijvige mannen in het wedstrijdbegin. Het troept wel weer samen, waardoor Iserbyt, Van der Haar, Vandeputte en Nys konden afsluiten. Vanthourenhout verloor het contact met die kopgroep door materiaalpech. Later versnelde zijn ploegmaat Iserbyt, met Nys en Ronhaar in zijn zog. Ronhaar toonde zich een lefgozer in enkele duelletjes, maar zijn aanwezigheid vooraan zou toch niet blijven duren. VAN DER HAAR OP EN OVER ISERBYT EN NYS Iserbyt en Nys reden technisch ook geen foutloze koers. Dat gaf Van der Haar de mogelijkheid om vanuit de achtergrond erop en erover te gaan. De Nederlandse kampioen zag zijn kans om er alleen vandoor te gaan. Ondertussen was het duidelijk dat het helemaal de dag van Vanthourenhout niet was: hij moest opgeven. Nys was even van Iserbyt aan na een nieuw foutje van laatstgenoemde, maar de man van Pauwels Sauzen-Bingoal had nog energie over om terug te keren. Van der Haar liet de unieke kans op een zege niet liggen. Door een val en bijhorende mentale tik verloor Nys nog verschillende plaatsen. Iserbyt en Sweeck finishten als 2 en 3.