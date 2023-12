De opvolging voor Mathieu van der Poel is nu al verzekerd: zijn perfecte 100%-score al gekopieerd door ploegmaat

Velen vragen zich af of Mathieu van der Poel zijn perfecte 100%-score in het vervolg van het seizoen zal kunnen vasthouden. Dat zou dan resulteren in een 14 op 14 in de cross.

Sinds zijn terugkeer naar het veldrijden laat Mathieu van der Poel zijn uitdagers keer op keer ter plekke. Zijn voorlopige bilan: drie crossen gereden, drie keer gewonnen. En dat ook nog eens met telkens grote voorsprong. Het zijn enkel de groten die zulke statistieken kunnen voorleggen. In Nederland koesteren ze hun alleskunner natuurlijk, al betekent het ook dat hij een leegte zou achterlaten als hij op een bepaald moment de cross voor bekeken zou houden. Al hoeven ze bij de noorderburen niet te treuren, want bij de beloften hebben ze ook al een talent die al zijn Wereldbekermanches winnend heeft afgesloten. © photonews Sterker nog: deze jonge veldrijder komt ook uit Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Van der Poel. De 20-jarige Tibor Del Grosso heeft de Wereldbekercrossen van Troyes, Dublin en Antwerpen gewonnen bij de U23. Zijn bonus aan de meet was niet altijd even groot, maar het waren ook wel drie mooie solo's. Zijn toekomst oogt mooi.