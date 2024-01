Wout van Aert spreekt bij het begin van het nieuwe jaar klare taal over de samenwerking met zijn nieuwe trainer

Een nieuw en voor Wout van Aert belangrijk jaar is ingezet. De samenwerking met zijn nieuwe trainer moet in 2024 vruchten afwerpen.

Wout van Aert heeft zich nog eens uitgelaten over het partnership met Mathiej Heijboer, die de opvolger is van Marc Lamberts als zijn persoonlijke coach. "De samenwerking met Mathieu Heijboer bevalt me zeker goed. Ik ken Mathieu natuurlijk al langer. Het is geen nieuwe samenwerking, maar het is wel anders nu hij de schema's maakt."

Al is het dus niet zo dat de aanstelling van een andere coach nu al voor heel veel andere accenten zorgt. "We gebruiken in de ploeg wel altijd dezelfde trainingsfilosofie. Los van het trainerschap van Mathieu hadden we wel al beslist van deze winter een beetje anders aan te pakken."

Ik moet nog veel beter worden

Alles staat in functie van de Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix voor de tandem Van Aert-Heijboer. "Daarom heb ik ook lichter getraind voor het crossseizoen. Ik moet nog veel beter worden, maar daar is ook nog tijd voor."