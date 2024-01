Alle concullega's kijken met grote ogen naar Van der Poel, Thibau Nys zegt wat het helemaal onwaarschijnlijk maakt

Ook concullega's als Thibau Nys hoe Mathieu van der Poel als een ware sneltrein door het veldritseizoen dendert. Welke superlatieven kunnen nog worden bovengehaald.

Tijdens zijn tien overwinningen in evenveel wedstrijden was het met open mond en grote ogen kijken naar Mathieu van der Poel. Wat kan er nog gezegd worden over zoveel suprematie? In Het Nieuwsblad laten ze verschillende stemmen uit het crosswereldje aan het woord over VDP. Mensen die het uitstekend kunnen inschatten.

'BUITENAARDSE' MATHIEU VAN DER POEL

Dat zijn niet in het minst diegenen die anno 2024 in dezelfde sport nog zelf hun beste beentje voorzetten. Eli Iserbyt heeft de crossen die hij links liet liggen bekeken op tv en zag hoe Van der Poel geen enkel moment van twijfel of zwakte kende. Thibau Nys ziet dan weer een 'buitenaardse' Mathieu van der Poel aan het werk.

Wat het voor Nys helemaal onwaarschijnlijk maakt, is dat Van der Poel nog niet één keer dit seizoen echt heeft moeten trappen. Elke wedstrijd wint de man in de regenboogtrui met een op zijn minst comfortabele voorsprong. Sanne Cant, de Belgische trots uit het vrouwenveldrijden, zou dan ook graag eens één dag de benen van VDP hebben.