Dankbaarheid voor Mathieu van der Poel en slechts de stiekeme hoop hem te verschalken bij duo Baloise Trek Lions

Durven tegenstanders er überhaupt aan denken om het Van der Poel lastig te maken? Bij Baloise Trek Lions geven ze een inkijk in hun mindset.

In het begin van de cross in Zonhoven namen Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar aardig wat initiatief. Was dat om Van der Poel onder druk te zetten? "Nee, eerlijk gezegd niet", ontkent Nieuwenhuis dat bij In De Leiderstrui. "Ik wilde gewoon heel goed starten, om meteen mee te zitten vooraan."

© photonews

Als Van der Poel niet meteen het hazenpad kiest, groeit de hoop dan? "Heel kort denk je dat hij misschien een iets mindere dag heeft, maar je verwacht wel dat hij een keer gaat. Dat gebeurde ook." Met alle gevolgen van dien. "Je weet dat als Mathieu aangaat, het heel hard gaan", aldus Ronhaar.

© photonews

"We bleven echter wel druk zetten met z’n tweeën." Helaas tevergeefs, maar daar maalt Nieuwenhuis niet om. Liever met Van der Poel koersen dan zonder hem. "Het was tof, de afgelopen tien crossen dat hij er was. Er is meer publiek, meer aandacht… Je koerst alleen niet meer voor de winst, maar daarachter."

Toch heeft de man met de baard genoten van de grotere belangstelling die de figuur Van der Poel met zich meebrengt. "Persoonlijk ben ik gaan veldrijden, omdat ik het spel en de sport zo leuk vind, en als dan zo’n hele kuil vol staat met publiek, dan vind ik dat heel gaaf om in te rijden. Ook al is dat voor de tweede plek."