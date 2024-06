Luitenant met problemen én opgave: tegenslag voor UAE en zorgen richting Tour van Pogacar?

Tadej Pogacar is een van de grote favorieten voor de Tour de France. Vanuit het Criterium du Dauphiné is er met de opgave van Pavel Sivakov mogelijk wel slecht nieuws te noteren vanuit het kamp van UAE Team Emirates.

Bij UAE Emirates was er behoorlijk wat oplapwerk na de vijfde rit van het Critérium du Dauphiné. Maar liefst zes van hun zeven renners lagen namelijk bij de massale valpartij. Juan Ayuso gaf een dag later al op voor zijn team.

Ook Pavel Sivakov, Tim Wellens en Nils Politt lagen erbij. Zij zouden normaal gezien alledrie ook in de Tour-selectie rond Tadej Pogacar zitten. Alleen Marc Soler – die tevens zal starten in de Tour – wist recht te blijven.

Nu is er over Pavel Sivakov alvast slecht nieuws te melden. De 26-jarige Russische klimmer ging nog wel van start in de slotetappe van de Franse rittenkoers, maar moest vrij snel opgeven. Ook hij was dus betrokken in de massale valpartij.

Na Ayuso nu ook Sivakov out

Na de opgave van die andere luitenant Juan Ayuso is het een tweede domper op de feestvreugde bij UAE Team Emirates. Tot op heden is er geen reden om ervan uit te gaan dat ze niet fit raken voor de Tour de France.

Toch zijn er wel de nodige zorgen plots bij UAE Team Emirates. De voorbereiding is toch wel wat verstoord voor de renners. Voor Ayuso zal het een kwestie zijn van na een weekje stijf zijn toch te proberen opnieuw te beginnen trainen richting Tour de France.