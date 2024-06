De man die de gele trui van Lampaert afpakte spreekt klare taal over Thibau Nys

Yves Lampaert speelde dinsdag zijn leiderstrui kwijt in de Ronde van Zwitserland. Alberto Bettiol is de nieuwe leider.

In de eerste etappe in lijn probeerde Alberto Bettiol al de gele leiderstrui van Yves Lampaert in de Ronde van Zwitserland over de nemen.

Dat lukte toen niet, maar dinsdag was het wel prijs voor de Italiaan van EF Education-EasyPost die ook meedeed voor de ritzege, maar die aan Thibau Nys moest laten.

“Ik ben zeker niet teleurgesteld over het feit dat ik niet gewonnen heb”, vertelde hij in het flashinterview na afloop van de koers.

Hij was danig onder de indruk van Thibau Nys. “Ik kon simpelweg niet beter, zo eerlijk moet ik ook zijn. Thibau was onwijs sterk. Hij reed een sterke sprint, waar niet veel tegen te beginnen viel. Congrats aan hem.”

Met de gele leiderstrui is Bettiol heel erg blij. “Hier hebben we hard voor gewerkt. Als ploeg hebben we regelmatig onze verantwoordelijkheid genomen. Dan is zo'n leiderstrui erg fijn. Niet alleen voor mij dus, maar ook voor de ploeg.”

De komende dagen wordt het echter veel zwaarder. “De komende ritten worden volkomen anders. Dan is het aan de klimmers van onze ploeg, zoals Richard Carapaz. Hopelijk kan hij deze positieve spirit meenemen.”