Roodhooft is helder over Philipsen en de Ronde na opgave in Dwars door Vlaanderen



Volg Wielerkrant nu via WhatsApp! Jasper Philipsen heeft geen goede Dwars door Vlaanderen gereden. De kopman van Alpecin-Deceuninck moest al vroeg lossen en gaf ook op. De jonge Tibor Del Grosso bezorgde Alpecin-Deceuninck nog een mooie zesde plaats in Dwars door Vlaanderen, en dat in zijn eerste eendagskoers in de WorldTour. "Hij redt onze dag", zegt Christoph Roodhooft bij HLN. Voor Alpecin-Deceuninck was het verder een dag om snel te vergeten. Kopman Jasper Philipsen moest al lossen op de tweede beklimming van de Knokteberg, op meer dan 55 kilometer van de streep en gaf op. "Jasper had geen goede dag", zegt Roodhooft over Philipsen. "Dat gold voor het merendeel van onze ploeg. "Sommige renners waren niet hersteld van Gent-Wevelgem, anderen waren half ziek." Philipsen niet in de Ronde van Vlaanderen? Del Grosso komt ondanks zijn sterke prestatie in Dwars door Vlaanderen zondag zeker niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen, dat wil Alpecin-Deceuninck de jonge Nederlander nog niet aandoen. De kans dat Jasper Philipsen voor het eerst sinds 2022 nog eens aan de start komt van de Ronde van Vlaanderen, is ook klein. "Vandaag (woensdag, nvdr.) heeft ons op dat vlak wel wat geleerd", stelde Roodhooft nog.



