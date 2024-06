Zoontje Jules van Tim Merlier getriggerd door één specifiek onderdeel van papa's fiets

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier pakte deze week een ritzege in de Baloise Belgium Tour. Aan de finish stonden vrouwlief en zijn zoontje hem op te wachten.

Tim Merlier vormt een koppel met Cameron Vandenbroucke. De twee hebben samen ook een zoontje Jules die graag in alles van het fietsen betrokken wordt.

Toen Merlier donderdag de tweede rit van de Baloise Belgium Tour op zijn naam schreef na een beklijvende sprint tegen Jasper Philipsen stonden Cameron en Jules hun held op te wachten aan de finish.

“Hij begint van alles te kunnen en te begrijpen. Toen hij tijdens de Giro renners zag fietsen op tv, riep hij spontaan: 'Kijk, papaaa!'”, vertelt Merlier aan Het Laatste Nieuws.

Al doet hij dat ook als papa Tim naast hem in de zetel zit. “Met als gevolg dat hij dat ook constant deed tijdens de lives van de Dauphiné. (lacht) En we hem er af en toe moesten op wijzen: 'Papa is nu thuis, ventje.'”

Verliefd op de ketting

Met de paplepel ingegeven heet dat, maar de kleine Jules vindt het duidelijk allemaal heel erg plezant om tussen de fietsen te zitten.

“Als ik thuiskom van training en mijn fiets afspoel, komt hij altijd kijken. Alleen 'jammer' dat hij verliefd is op de ketting. En er met zijn handjes dolgraag naar grijpt. Dat moeten we in de gaten houden.”