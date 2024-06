Vergelijking met toprenners? Trainer van Widar vraagt één ding zeker niet te doen

Jarno Widar won de Giro d'Italia voor beloften. De renner van Lotto Dstny lijkt een mooie toekomst weggelegd.

Hij werd geboren in 2005 e is dus eigenlijk pas eerstejaars belofte, maar wat Jarno Widar in Italië liet zien was van een heel hoog niveau. In 2026 zal hij de stap naar het profwielrennen zetten.

Trainer Danny Stevens reed de Giro voor beloften zonder vermogensmeter. “Een bewust keuze, om zijn fiets zo licht mogelijk te houden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Op X zag ik tweets passeren waarin werd geschat dat Jarno gedurende 26 minuten 6,29 watt per kilogram heeft getrapt. Dat zou best kunnen, maar ik kan het dus niet bevestigen.”

Is Widar de nieuwe Evenepoel?

Puur op gevoel gereden dus, een kwaliteit die Widar wel in huis heeft. “Hij weet ook dat hij net zoals Primoz Roglic over een zogenaamde anaerobe batterij beschikt. Met andere woorden: hij kan heel lang in de wielen meegaan, zich sparen, om aan het eind met een verschroeiende punch boven zichzelf uit te stijgen.”

Een nieuwe Roglic, Pogacar of toch Evenepoel? Stevens moet er alvast niet van weten. “Maak alsjeblief geen nieuwe Remco van Jarno. Jarno is Jarno. Net als bij Evenepoel gaat zijn curve mooi omhoog, maar maak morgen nog geen WorldTour-renner van hem.”