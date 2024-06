Dopingschorsing zal Toon Aerts ook in nieuw veldritseizoen nog parten blijven spelen

Toon Aerts is na zijn dopingschorsing opnieuw renner en amuseert zich ook in het gravel. Binnenkort start zijn voorbereiding op het veldritseizoen alweer, al staat hij daar ook voor een probleem.

Eind vorig seizoen kon Toon Aerts nog drie crossen rijden. In Sint-Niklaas en Brussel werd hij telkens vierde, in Oostmalle brak Aerts zijn neus bij een valpartij. Aerts debuteerde ook in het gravel en reed al enkele wegwedstrijden.

Zondag staat met het BK op de weg zijn laatste wedstrijd op de weg op het programma, daarna zet Aerts de fiets even aan de kant. In juli begint Aerts dan aan de voorbereiding op het veldritseizoen, met in oktober ook het WK gravel in Leuven.

Aerts moet achteraan starten

Doordat Aerts zijn UCI-punten verloor tijdens zijn schorsing, zal hij tijdens het veldritseizoen opnieuw achteraan moeten starten. Doordat de wereldbeker pas eind november begint, wordt het voor Aerts moeilijk om veel punten te pakken.

"Mijn startpositie zal dus nog een tijdje niet goed zijn. In het begin van het seizoen zal iedereen ook nog zeer gemotiveerd aan de start staan, waardoor het niet simpel zal zijn om echt veel plekken goed te maken", zegt hij bij Wielerflits.

"Het kan dus zijn dat ik een tijdje ga moeten wachten op mijn eerste zege in het veld. Ik zal echter consistent proberen te presteren en uiteindelijk schuif je dan automatisch wel naar voren", stelt Aerts nog.